На перевалах в Закарпатье проезд транспорта полностью обеспечен

25.12.2016 (10:40)

Спецтехника автодорожников продолжает расчищать дороги в Закарпатье

По состоянию на 10.00 воскресенья (25.12) проезд автомобильного транспортуна на административной границе Закарпатья через все четыре перевала на административной границе Закарпатья (Латирский в Воловецком рацоне, Ужокский на Великоберезнянщине, Торунский в Межгорье и Яблоницкий на Раховщине) обеспечен.

Спецтехника автодорожников продолжает расчищать дороги от снега и посыпать их смесью против гололеда. В течение ночи спасателям пришлось буксировать две фуры, которые застряли на дорогах из-за гололеда, - возле села Среднее (трасса «Киев-Чоп») Ужгородского района и возле Лазещины на Раховщине.

Ситуация с расчисткой дорог и обеспечением проезда автомобилей на главных транспортных артериях области находится под постоянным контролем.

Дороги по-закарпатски: Асфальт поверх снега и льда (ФОТО)