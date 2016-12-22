В Карпаты на новеньком Lamborghini? (ФОТО, ВИДЕО)

25.12.2016 (11:05)

Британец прославился приехав на Lamborghini в Карпаты

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Новый Lamborghini Huracan в Карпатах привлек внимание, и вызвал целые дискуссии и споры, как же спорткар Ламборгини из Британии оказался в Карпатах.Любой нормальный человек из Украины может покрутить пальцем у виска, услышав такое. Но британец из Инстаграм под ником jonnyv8v10v12 иного мнения.Судя по его постам в Instagram, Джони увлекается не только спорт- и суперкарами, но и очень любит путешествовать. Поэтому не удивительно, что в 2016-м году его видели на свежем Lamborghini Huracan в Киеве, Одессе и Львове. Но сегодня он стал настоящим героем Украины после того, как его суперкар Ламборгини сфотографировали в Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель.Думаете, Ламборгини добралась в Карпатах на эвакуаторе или автовозе? Тогда спешим вас удивить. Путь из Британии в Буковель Джони проехал своим ходом!