Гороскоп на неделю (26 декабря - 1 января)

25.12.2016 (11:34)

Недельный гороскоп с 26 декабря по 1 января

Вы хотите знать, что вас ожидает в ближайшую неделю? - об этом вам расскажет недельный гороскоп. Астропрогноз предскажет о том, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни, и о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете блистать среди толпы, притягивая взгляды интересных вам людей. Похоже без вас дела не сдвинутся с мертвой точки. Ваша рабочая результативность будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Практически все, что вы задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно вы хотите получить. На этой неделе вам стоит радоваться даже самым незначительным достижениям, поскольку крупных свершений может и не случиться. Сейчас все готовятся к праздникам, а рабочие планы отодвигают на потом. В середине недели желательно пресекать попытки знакомых заставить вас бесконечно заниматься их делами, иначе не останется времени на решение собственных проблем. В четверг разумно используйте положительный настрой начальства. В конце недели приложите усилия, чтобы наладить отношения с близкими, разобраться в проблемных вопросах и пригласить родных на праздничное застолье.

Телец



Вас может ожидать раздражающее обилиененужных контактов. Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам или же передать их начальству. Не вздумайте игнорировать мнение коллектива. Возможны новые знакомства. Вам будет обеспечен быстрый карьерный рост. Препятствия, которые так или иначе будут возникать на вашем пути, будут успешно преодолены и не сыграют никакой роли в дальнейшем. Ваш потенциал на этой неделе огромен - вы можете организовать и воплотить в жизнь новый перспективный проект, который достойно оценят окружающие. Это касается и новогодней вечеринки. Устройте яркий и веселый карнавал. Сфера взаимоотношений с друзьями и домочадцами на этой неделе - ваше сильное место. Обратите пристальное внимание на проблемы ваших детей, они не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Близнецы



Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными. Возможны новые знакомства и впечатления. Работы накопилось очень много, зато вы почувствуете себя незаменимым сотрудником. Неделя пройдет в приятном предвкушении праздников. И никто вам его не омрачит. Скорее, наоборот, в личных и профессиональных делах и в финансах ожидайте приятных новостей. Сейчас благоприятное время для освоения новых далей и горизонтов. В пятницу вы можете проявить творческую сторону вашей натуры, что поможет воплотить в жизнь самые неординарные замыслы. Новый год вы встретите в приятной и веселой компании. Смело загадывайте желания, они скоро сбудутся.

Рак



Ваша удачливость напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми и непосредственным начальством. Получится заручиться их поддержкой — считайте, что все Ок. Но могут возникнуть трудности там, где вы их не ждали. Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем немного усилий, и результат принесет ожидаемые плоды уже до нового года. Среда - один из самых плодотворных дней недели. В этот день можно осуществлять даже самые смелые замыслы. В пятницу под давлением обстоятельств ваша точка зрения может измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то будет испытывать из-за этого неудобства. Праздники - прекрасный момент для встречи с друзьями и теплого общения.

Лев



Уверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособность постарайтесь использовать для преодоления сложностей на работе. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем. В выходные важно создать для себя комфортную среду, позволяющую оптимистически смотреть на мир. Наступает достаточно сложный и ответственный период, которому может сопутствовать некоторое внутреннее напряжению. Постарайтесь более-менее адекватно воспринимать происходящее в окружающем мире и не идти на поводу у собственных иллюзий. Общение с друзьями подарит вам немало приятных минут. Чтобы все получилось, как вы планируете, разделите роли на новогодней вечеринке заранее. Кто что приносит, кто готовит сюрпризы, кто наряжается Дедом Морозом.

Дева



От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, которое вы получите, но не забывайте об отдыхе, не стоит работать на износ, в ущерб здоровью. Лидером быть нелегко, не стоит тянуть одеяло на себя. Начинайте осваивать новую профессию, это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице. На этой неделе многое будет решаться в последний момент, так что вам понадобится самообладание, чтобы сохранять спокойствие. В середине недели возможно осложнение отношений с близкими родственниками, зато с друзьями - полное взаимопонимание. В четверг опасайтесь острых столкновений с собственным руководством. Новый год лучше всего встретить в тесном семейном кругу.

Весы



Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы блестящим оно не казалось. Появится недурная возможность преуспеть сразу в двух направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. Возможен не совсем приятный разговор с начальством, но зато вы сможете добиться приемлемых для себя материальных условий. На этой неделе у вас появится возможность создать прочную базу для делового партнерства. Возможно, вы стоите на пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны в высшей степени полезные знакомства, особенно благоприятна для них среда. В пятницу старайтесь сократить рабочий день до минимума и докупить все необходимое к празднику. Выходные пройдут весело и беззаботно.

Скорпион



Вам рекомендуется выделить из всех дел главное и сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для окружающих. У вас будет шанс проявить себя на работе с лучшей стороны, начальство оценит ваши идеи. Неделя неординарная и творческая. Фортуна будет вам улыбаться. Вам преподнесут немало приятных подарков. На работе, да и вообще в деловых отношениях, возможны перспективные предложения от партнеров и начальства, а также долгожданная прибыль. На этой неделе есть шанс многого добиться и достичь. Если вы запланировали новогоднее путешествие, то оно будет богато впечатлениями и событиями. Самый благоприятный для него день - воскресенье.

Стрелец



Вам может понадобиться совет настоящего профессионала. Постарайтесь не затягивать с оформлением важных документов. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость. Чем спокойнее на нынешней неделе вы будете смотреть на текущую ситуацию, тем большего успеха сможете достичь. В понедельник постарайтесь на полную мощь использовать имеющиеся у вас деловые контакты, помощь друзей. Предновогодняя вечеринка позволит вам войти в доверие к коллегам и начальству. В четверг желательно не начинать новых дел, да и вообще решение любых серьезных вопросов лучше будет перенести. Всю неделю старайтесь говорить исключительно правду, избегая даже случайного искажения информации.

Козерог



Постарайтесь не замыкаться в себе. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка. В первой половине недели вам придется добросовестно потрудиться, выполняя поставленные перед собой задачи. Под конец года появятся хорошие перспективы, которые изменят ваши планы в сторону улучшения и позволят добиться благосклонности начальства. В четверг вам придется много времени уделить накопившейся работе, зато вы можете многое успеть завершить. И потом уже посвятите все свое время подготовке к празднику.

Водолей



Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. Но не стоит затевать хлопотные дела. На этой неделе вам предоставят возможность проявить свои знания и изобретательность: может быть, кто-то обратиться к вам за советом, а может быть, вы сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. Наметьте все, что необходимо сделать на этой неделе, чтобы праздники прошли весело и приятно. В Новогоднюю ночь вы, скорее всего, пойдете в гости.

Рыбы



Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Прекрасный период для построения планов на будущее, новых проектов, и первых шагов для их осуществления. В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как велик риск финансовых потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница же наоборот станет начало череды приятных событий. В субботу вам удастся быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Постарайтесь не суетиться и хорошо встретить Новый год.



