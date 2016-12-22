Католики и протестанты всего мира празднуют Рождество Христово

25.12.2016 (11:48)

Начинается празднование Рождества с особой Месса Навечерия Рождества

В воскресенье, 25 декабря, все верующие христиане западного обряда – прихожане Римско-католической и большинства протестантских церквей отмечают Рождество Христово.

Католическая церковь празднует Рождество по григорианскому календарю – 25 декабря. Праздник Рождества Христового у западных христиан является вторым после Пасхи в иерархии церковных праздников. По традиции рождественский праздник длится до 1 января. В этот день отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Начинается празднование Рождества с особой Месса Навечерия Рождества. Всенощные мессы по случаю Рождества в Соборе Святого Петра в Ватикане возобновили в 1978 году, когда Папой Римским стал Иоанн Павел II. До этого рождественские мессы долгое время не проводились.

Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. Однако самые ранние свидетельства о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Примечательно, что 25 декабря язычники отмечали солярный праздник «Рождения Солнца Непобедимого». Возможно, что после принятия в Риме христианства языческий праздник просто изменил свое содержание.