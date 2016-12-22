В Ужгород привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

25.12.2016 (11:57)

Из Вифлеема в Ужгород привезли огонь мира

Огонь мира из Вифлеема доставили в областной центр Закарпатья еще вчера, 24 декабря, в католический Сочельник. В Рождественском городке на Набережной Независимости пластуны передали его ужгородцам.

Участие в торжественной процедуре взял Ужгородский городской голова Богдан Андриив. Благодатный огонь понесли домой и десятки ужгородцев, которые пришли с лампадками и свечами в центр города.

Традиция передачи Вифлеемского огня горожанам в Ужгороде поддерживают уже два десятка лет. По словам руководителя ужгородского городского отделения Пласта Людмилы Ливак, Священный огонь символизирующий рождение Христа Спасителя, люди передавали из рук в руки.

Богдан Евстафьевич поблагодарил пластунов за то, что они из года в год продолжают прекрасную рождественскую традицию и пожелал всем, чтобы этот священный огонек согревал каждую семью, даровал мир и благодать. Также городской голова поздравил со Святым вечером и Рождеством Христовым верующих западного обряда, пожелал счастливых рождественских праздников.

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