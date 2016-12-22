Польша отказалась финансировать украинский националистический сайт

25.12.2016 (11:59)

Напомним, что в Польше в широкий прокат вышел фильм "Волынь"

Министерство внутренних дел Польши лишило финансирования портал украинской общины prostir.pl. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор портала Игорь Исаев.

"За активную гражданскую позицию в 2016 году, в том числе за участие в дискуссии о "волынском геноциде" и сотрудничество со СМИ Украины польское Министерство внутренних дел решило лишить мой портал PROstir.pl финансирования", - написал Исаев.

Подчеркнув при этом, что власти Польши решили даже не урезать финансирование на какой-то процент, пусть даже на 80, а вообще лишить финансовой поддержки.

Портал стал известным в 2016 году из-за освещения "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле. Исаев отметил, что он сможет и дальше вести портал prostir.pl без денег. Однако МВД Польши "уничтожило" команду портала.

Исаев также добавил, что польское МВД "решило выделить 0,00 злотых на честь 70-й годовщины акции "Висла".

Напомним, что в Польше в широкий прокат вышел фильм "Волынь".