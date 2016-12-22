В Ужгороде "пересечники" организовывают собрание

25.12.2016 (12:16)

Сегодня в Ужгороде состоится очередное собрание "пересечников"

На сегодня назначен общий сбор закарпатских "пересечников". Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщает Павел Павлов.

Почему актуальные вопросы будут обсуждать в праздничный день? - неизвестно. Очевидно, самые активные "пересечники" обеспокоены сложившейся ситуацией, никакой реакции на их проблемы со стороны власти нет.

Сбор объявлен на 13:00 часов 25.12.2016 на стадионе Авангард.

Напомним, 22 декабря Активисты на авто с иностранными номерами перекрыли центр Киева









