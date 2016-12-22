В Ужгороде "пересечники" организовывают собрание

|Сегодня в Ужгороде состоится очередное собрание "пересечников"
На сегодня назначен общий сбор закарпатских "пересечников". Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщает Павел Павлов.
Почему актуальные вопросы будут обсуждать в праздничный день? - неизвестно. Очевидно, самые активные "пересечники" обеспокоены сложившейся ситуацией, никакой реакции на их проблемы со стороны власти нет.
Сбор объявлен на 13:00 часов 25.12.2016 на стадионе Авангард.
Напомним, 22 декабря Активисты на авто с иностранными номерами перекрыли центр Киева
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