В Киеве сильнейший пожар: Горит рынок у станции метро "Лесная" (ФОТО, ВИДЕО)

25.12.2016 (13:02)

В Киеве бушует масштабный пожар у станции метро "Лесная"

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В Киеве у станции метро "Лесная" на рынке «Дарынок» масштабный пожар. В небо поднимается огромный столб черного дыма, который видно издалека, на стоянках пропал свет.В ГСЧС Киева пояснили, что горят магазины секонд-хенда (площадью около 600 кв. м). На месте работают спасатели.Согласно имеющимся данным пожар охватил товарные склады, магазин «Султана», павильоны секонд-хенда. Огонь продолжает распространятся и охватывать новые территории.Также есть предварительные сообщения о том, что в пожаре уже погибли люди. Сообщают об одиннадцати пострадавших.