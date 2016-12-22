Сепаратисты передали тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге (ФОТО)

|Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря
В городе Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Об этом сообщает в воскресенье ТК "Громадське".
Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них - лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой - солдат Байкус с позывным "Ваха".
Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря.
Представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших представителям "ЛНР", а из "ЛНР" передали тела украинских военных.
Передача проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.
Координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский сказал "Громадському", что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады (точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал.
"Там пулевые ранения, не совместимые с жизнью", - сказал он.
"Громадське" отмечает, что передача тел военных стала возможна благодаря Минским договоренностям.
Сколько еще нужно трупов, чтобы остановить эту бессмысленную бойню?!
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Комментарии
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Бандеровкам привезет Санта-Клаус в подарочной упаковка Рошен перевязаной бантиком.
Рейтинг: -8
Багира-ты ложко мойка и дырка грязная,ты не тем занята,подмойся и иди оплакивать жертвы Ту-154,не забыв накатить при этом царский напиток ваты-боярышник!
Рейтинг: 3
Опущенным слова не давали . Гнида свидомая