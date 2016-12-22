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Сепаратисты передали тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге (ФОТО)

25.12.2016 (16:30)
Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря
Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря

В городе Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Об этом сообщает в воскресенье ТК "Громадське".

Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них - лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой - солдат Байкус с позывным "Ваха".

Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря.

Представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших представителям "ЛНР", а из "ЛНР" передали тела украинских военных.

Передача проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

Координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский сказал "Громадському", что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады (точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал.

"Там пулевые ранения, не совместимые с жизнью", - сказал он.

"Громадське" отмечает, что передача тел военных стала возможна благодаря Минским договоренностям.

Сколько еще нужно трупов, чтобы остановить эту бессмысленную бойню?!


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

25.12.2016 (16:56) / Багира

Бандеровкам привезет Санта-Клаус в подарочной упаковка Рошен перевязаной бантиком.

25.12.2016 (17:20) / Справедливости ради...

Багира-ты ложко мойка и дырка грязная,ты не тем занята,подмойся и иди оплакивать жертвы Ту-154,не забыв накатить при этом царский напиток ваты-боярышник!

25.12.2016 (18:13) / Читатель 555

Опущенным слова не давали . Гнида свидомая