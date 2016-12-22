Перед крушением Ту-154 в небе появилась вспышка, неужели теракт? (ВИДЕО)

|Крушение Ту-154 в Сочи: Вспышка в небе не исключает теракт
В Сети появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения во время катастрофы Ту-154 близ Сочи. На кадрах отчетливо видна яркая вспышка в небе над местом падения самолета.
Ранее эксперты сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков.
Однако затем источники СМИ в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета Ту-154 разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.
Более полную картину произошедшей трагедии станут известны после того, как достанут и расшифруют черные ящики.
Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Сочи
. К настоящему моменту найдены тела пятерых погибших. На борту лайнера находились 5 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Также на борту находились глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
, двое федеральных военнослужащих и журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".
Появилось видео с обломками потерпевшего крушение российского Ту-154 (ВИДЕО)
Комментарии
Рейтинг: 0
Рейтинг: 2
Вы промайданили свободную страну
И знаете,что скажут ваши внуки?
Припомнят и разруху и войну
Печеньки жрали -и добавят суки
А раньше,что так плохо вам жилось?
Чего вам в вашей жизни не хватало
Но вот же сколько чудаков на "М" нашлось
И на майдане стадо заскакало
И вот теперь разруха и конец
Что делать дальше ,если нет просвета
И скажет сын,что сделал ты отец?
Но не дождется думаю ответа
Ведь тех отцов немало полегло
В степях Донбасса,братьев убивая
Наверное России все назло
Такое разве где еще бывает
Рейтинг: 1
Что сотворил с несчастною страной
Тот змей клубок,что копошится в Раде
Ваш выбор сделан,нет судьбы иной
Ведь змей недаром называют гады
Рейтинг: 0
"Горе...
Конечно же, горе.
Как? Отчего? Почему?!
"Туполев" рухнул в море -
Прямо в "российском" Крыму.
Краснознаменный ансамбль,
Звонкий, как русская сталь.
Как они пели-плясали!
Больше не смогут...
Жаль.
Впрочем,
Не так уж нелепа
Эта жестокая смерть -
Мертвым детишкам Алеппо
Смогут служивые спеть
Русские песни о мире,
Мужестве и добре.
Спойте,
России кумиры,
Взорванной той детворе.
Пусть ваши звонкие песни
Рвутся в небесный чертог.
Только что делать, если
Их не услышит Бог?
Песни о славе и чести,
Злобной жестокой страны...
Эти фальшивые песн