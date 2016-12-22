Украина "наступила на грабли" проголосовав за антиизраильскую резолюцию в ООН

25.12.2016 (18:48)

С Рождеством Украина! Трамп придет - порядок наведет!

Набирает обороты одна грязная и неприятная для Украины история. 14 стран на заседании Совета Безопасности ООН, 23 декабря проголосовали за запрет Израилю строить поселения в Иудее и Самарии. Среди них Украина. Ответом могут стать отказ от безвизового режима, изменение позиции Израиля по Крыму. Думаю наш народ должен знать своих “героев”, ведь Израиль оказывал нам существенную помощь и поддержку. Теперь мы можем лишиться этой поддержки по причине безответственной позиции наших дипломатов.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето. За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко негативно отреагировал на принятие Советом безопасности ООН антиизраильской резолюции, осуждающей поселенческую деятельность, и на тот факт, что США не воспользовались правом вето, допустив принятие этой резолюции:

“Администрация Обамы не только не защитила Израиль от этих домогательств со стороны ООН, она еще и сотрудничала с авторами резолюции за кулисами”, – заявил Нетаниягу, выразив надежду на то, что сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом и друзьями Израиля в Конгрессе, как с республиканцами, так и с демократами, поможет преодолеть негативные последствия принятого в СБ ООН “абсурдного решения”.

В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала, так как представители этих стран голосовали в СБ ООН за антиизраильскую резолюцию. Канцелярия главы правительства Израиля распространила пояснение, согласно которому речь идет о первых мерах в отношении стран, инициировавших резолюцию и имеющих дипломатические отношения с еврейским государством.

В этой ситуации правительство Израиля анонсировало ряд ответных мер в отношении стран поддержавших антиизраильскую резолюцию. Среди них отзыв послов, отмена взаимных визитов, отказ от некоторых соглашений.

В отношении Украины в качестве ответных мер могут последовать – отмена безвизового режима, прекращение помощи Украине, изменение позиции Израиля в отношении Крыма. Как раз среди обсуждаемых в Израиле мер есть и такие.

Вечером в субботу, 24 декабря, политический обозреватель газеты “Гаарец” Барак Равид сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил намеченный на ближайшую неделю визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Что же случилось? Почему вдруг всплыла эта резолюция? В Израиле многие полагают что её инициатором была нынешняя, уходящая американская администрация. Но при этом вынесла её на рассмотрение Совета безопасности ООН чужими руками.

После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

Сейчас не обладая всей полнотой информации из кулуаров можно предполагать что украинская делегация голосовала под давлением из Вашингтона. Достаточно было, например, пригрозить отказом от военной помощи нашей стране.

Или пригрозить опубликовать факты коррупции и уголовным преследованием за них...

Но нынешней администрации осталось не более месяца, и какое бы давление на Украину не оказывалось, в данной ситуации лучшим выходом для наших дипломатов было бы воздержаться от голосования, а не подставлять свою страну, свой народ поддержкой отнюдь не имеющей для Украины какой либо важности поддержкой резолюции, вследствие которой мы можем лишиться весьма важной поддержки Израиля, лишиться голоса в поддержку территориальной целостности Украины. Напомню, что Израиль на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был в числе стран признавших Крым частью Украины, а Россию страной-оккупантом.

Ранее Трамп, не раз делавший заявления в поддержку Израиля, выступал с призывом к уходящей админстрации США наложить вето на резолюцию.

Приходится признать, что нынешний режим на Украине полностью находится под полным и тотальным управлением администрации Обамы. Иначе, зная позицию Трампа по Израилю, как можно было второй раз наступить на "американские грабли" - подставленные уходящей "хромой уткой"...