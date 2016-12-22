В Закарпатье пес два дня согревал на рельсах свою раненую подругу (ФОТО)

25.12.2016 (21:50)

Благодаря неравнодушным людям собачек спасли и отвезли в приют

Необычная история произошла близ села Тыйглаш Ужгородского района. Два дня подряд собака оберегала и защищала свою травмированную поездом подругу на железнодорожных путях.

Наконец, благодаря неравнодушным людям собачек спасли и отвезли в приют. Об этом сообщил пользователь сети ФБ Денис Малафеев (по ссылке есть и видео):

Ребята,хочу поделится!!! Очень трогательная история!сегодня в 12.00 поступил звонок от друзей,о том что два дня подряд в с.Цегловка на жд. путях лежат две собаки!по приезду оказалось что одна собака-сука травмирована поездом, и не в состоянии передвигаться самостоятельно! несколько попыток убрать животное с рельс, оказались тщетными, т.к кобель всячески защищал ее от нас!!!В моменте я увидел надвигающийся поезд и мне стало не по себе! Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке,прижался и лег рядом с ней! Оба животных опустили головы прижав их к земле и поезд проехал!!! Ребята, кобель это делал 2 сутки подряд! Вдумайтесь только!!! Он грел ее две сутки,чтоб она не замерзла и подвергал себя опасности каждый раз!!!Я не знаю как это назвать; инстинкт,любовь,дружба,преданность. Знаю одно;не все люди так могут!!! Это поучительно для нас!

Да-Да!

Спасибо Вере,Хачатуру,Христиану и тем кто позвонил и не остался равнодушен!

Если кто нибудь узнает этих животных своими, дайте знать! Они находятся в приюте!

Извините за знаки восклицания,эмоции!

Есть два дня когда вы не сможете ничего сделать:один называется (вчера)

другой (завтра)Так что СЕГОДНЯ прекрасный день что бы помочь кому нибудь!

P.S ребята это не хвастовство,мы всегда делаем это молча!!!Это поучительная история для всех нас!

Трогательная история! Мы тоже рады такой развязке!