Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 26 декабря

26.12.2016 (06:31)

В Ужгороде ночной мелкий снег утром усилится и затихнет лишь к середине дня

В Закарпатской области переменная облачность, временами снег, мокрый снег, морось.

Местами: туман, гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, в горах местами 5-8 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла.

В Ужгороде облачная погода продержится весь день. Ночной мелкий снег утром усилится и затихнет лишь к середине дня. Вечером ожидается мелкий дождь. Гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:20

Закат 16:42

Температура за последние 130 лет 26 декабря:

МАКС: 8.6° (1950)

МИН: -19.5° (2002)

Народный прогноз погоды: 26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что «святый Евстрат солнышку рад». По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Так 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и т. д. до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.