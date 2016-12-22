Трамп после инаугурации отменит больше половины указов Обамы

26.12.2016 (06:45)

Трамп отменит до 70% указов Обамы

Включая и те, что не подлежат пересмотру.

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа, заявил, что избранный президент США после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных Обамой.

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", – сказал он.

Гингрич также выразил надежду, что новому президенту с помощью "сообразительных юристов" удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов своего предшественника, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию.

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