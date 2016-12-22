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В Чили произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)

26.12.2016 (06:55)
В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7
В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7
Подземные толчки зафиксировали в 11:22 по местному времени. В Чили в 40 км к юго-западу от города Кельон произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7.
Видео землетрясения размещены на YouTube.
Подземные толчки зафиксировали в 11:22 по местному времени (16:22 по Киеву).
Город Кельон находится на острове Чилоэ, втором по величине чилийском острове.
Отмечается, что Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил о возможной угрозе цунами в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.
На данный момент о пострадавших или разрушениях не сообщается.


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