В Чили произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)

В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7
Подземные толчки зафиксировали в 11:22 по местному времени.
В Чили в 40 км к юго-западу от города Кельон произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7.
Видео землетрясения размещены на YouTube.
Подземные толчки зафиксировали в 11:22 по местному времени (16:22 по Киеву).
Город Кельон находится на острове Чилоэ, втором по величине чилийском острове.
Отмечается, что Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил о возможной угрозе цунами в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.
На данный момент о пострадавших или разрушениях не сообщается.