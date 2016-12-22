Как повысить мозговую активность

26.12.2016 (07:01)

Как избавиться от дислексии

Медики сообщили, как избавиться от дислексии и повысить мозговую активность.

Научные работники попытались разобраться, почему люди испытывают затруднения в обучении чтению.

Всему виной стала отличительная форма нейронов в нашем мозгу - дислексия. Нейрофизиологи из Массачусетского технологического института обнаружили, что у людей с дислексией мозг имеет проблемы с памятью.

По словам специалистов, дислексия оказывает влияние на мозговую пластичность, являющуюся основой способности узнавать нечто новое. Кроме того, такие люди с трудностью воспринимают прочитанный ними материал. Если брать во внимание лечение недуга, пациенту предстоит длительный и сложный путь.

Чтобы подтвердить свои предположения, группа экспертов провела магнитно-резонансную томографию (МРТ) для сканирования мозга молодых людей, имеющих трудности при чтении и выполнении других задач. В результате, жалующиеся на дислексию, имели снижение нейронной активности. После эксперимента, в котором участников просили посмотреть несколько раз видео или же одинаковые фото, медики обнаружили небольшие изменения импульсов нейронной адаптации.

По мнению профессоров, пластичность мозга зависит от того, как много уделять ей внимания. К примеру, если проводить регулярные зарядки для мозга - больше читать или же просматривать одинаковую информацию, можно добиться снижения дислексии.

Названы ранние признаки рака