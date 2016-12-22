Названы причины, почему автомобиль потребляет много бензина

26.12.2016 (07:08)

Бывают случаи, когда авто «ест» гораздо большее количество топлива

Бывают случаи, когда авто «ест» гораздо большее количество топлива, чем заявлено производителем.

Это далеко не означает, что вас пытались обмануть.

Суть в том, что, когда транспортное средство проходит испытания, тестирование практически в эталонных условиях, и именно тогда происходит расчет расхода топлива. Превышение этого показателя часто вызвано либо манерой «агрессивной» езды, либо не соответствующей эксплуатацией автомобиля.

Давайте выделим пятерку основных причин, по которым это происходит.

Электроника и расходники



Если в авто забиты свечи зажигания или, к примеру, воздушный фильтр, то происходит следующее: топливновоздушная смесь сгорает в двигателе не так, как положено. Поскольку смеси не обогащена воздухом, транспортное средство потребляет больше топлива. Таким образом, сгорание смеси происходит в камере сгорания. В случае, когда зажигательные свечи изношены или покрыты нагаром, то некоторое количество смеси не сгорает, а выходит вместе с выхлопами. В целом эта причина может привести к увеличению расхода топлива более, чем на 20%. А если, например, есть неисправности датчиков расхода воздуха, лямбда-зонда и другие, то превышение потребления топлива может достигнуть отметки более, чем 100%.

Давление в шинах и развал-схождение



Когда колеса транспортного средства расположены под «неправильным» углом, оно не может использовать так называемый «естественный» накат. Это тормозит машину, поэтому для того, чтобы удерживать определенную скорость, мотор тратит больше энергии. Соответственно расход топлива может увеличиваться на 10 – 20%. По этой же причине всегда нужно контролировать давление в шинах.

Аэродинамика



Существует ошибочное заблуждение, что ехать с открытыми окнами экономнее, чем эксплуатировать систему кондиционирования. На небольших скоростях это действительно оправдано. До 40 километров в час авто лишь немного поддается воздействию сопротивления воздуха. Однако при более высокой скорости этот показатель существенно растет, соответственно двигателю приходится «прикладывать больше усилий» для преодоления сопротивления. В свою очередь, кондиционер требует совсем немного энергии.

Температура двигателя



Непрогретый двигатель приводит к дополнительному потреблению топлива. Это объясняется тем, что электроника реагирует на холодный двигатель. Оптимальная температура силового агрегата составляет порядка 90 – 100 градусов Цельсия. Если этот показатель выше, то электроника также будет «выдавать» больше топлива.

Агрессивная манера вождения



Резкие разгоны и торможения приводят к потреблению топлива более, чем на 50%.

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