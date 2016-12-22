Курс валют на 26 декабря (+ новости экономики)

26.12.2016 (09:29)

НБУ укрепил гривню

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на к евро и практически не изменил к российскому рублю.

Таким образом, основные курсы валют в начале недели установлены на таком уровне:

- 2626.6766 за 100 долл. США;

- 2743.8264 грн за 100 евро;

- 4.3164 грн за 10 руб. РФ.

Коммерческий курс: доллар — 27.16 грн/$, евро — 28.43 грн/евро, российский рубль — 4.45 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.40 грн/$, евро — 27.44 грн/евро, российский рубль — 4.09 грн/рубль.

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Общий убыток работающих украинских банков за январь-ноябрь 2016 года составил 18,884 млрд грн, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 57,3 млрд грн, пишет Нацбанк на своем сайте.

Сообщается, что в ноябре банки получили 6,29 млрд грн убытка, доходы банков за 11 месяцев составили 166,14 млрд грн, а расходы – 185,03 млрд грн.