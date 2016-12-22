На объездной в Ужгороде в лобовую столкнулись две легковушки (ФОТО)

26.12.2016 (09:53)

На объездной в Ужгороде в лобовую столкнулись иномарки

Вчера, 25 декабря, вечером на службу «102» поступило сообщение о ДТП на объездной дороге возле областного центра Закарпатья.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неподалеку от КПП «Ужгород» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Ford Transit Connect» и «Nissan Note». По предварительной информации, водитель «Nissan» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ford».

Пассажирку «Ford» доставлен из Ужгородскую центральную городскую клиническую больницу с многочисленными травмами, водитель «Nissan» находится в реанимационном отделении того же медицинского учреждения. Кроме этого, после оказания помощи отпущены пассажир «Nissan», водитель и пассажир «Ford».

Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Водители, по предварительным данным, были трезвыми. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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