В Ужгороде возле "Украины" елку одели в праздничные гирлянды (ФОТО)

|В Ужгороде возле "Украины" засветилась елка
На площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде, возле универмага "Украина", одна из елок засияла яркими огоньками, ее украсили в новогодний наряд.
Елка светится оранжевыми огнями. Такая "подсветка" новогоднего дерева нравится горожанам, ведь это украшает одну из самых больших площадей Ужгорода.
Лучшая елка Закарпатья находится в цыганском лагере (ВИДЕО, ФОТО)
Рейтинг: 8
Комментарии
Рейтинг: 2
Символично - новогодняя елка возле пепелища "Украины"
Рейтинг: 1
Символично, вчера в гопоты фейерверк был возле отжатого Крыма.
Рейтинг: 0
Это жалостливое скуление и повизгивание жалких хохлов по ушедшему крыму.
Рейтинг: 3
Не не, вчера скуление было ватоботов и прочей рашкомелюзги