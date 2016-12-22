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В Ужгороде возле "Украины" елку одели в праздничные гирлянды (ФОТО)

26.12.2016 (10:18)
В Ужгороде возле
В Ужгороде возле "Украины" засветилась елка

На площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде, возле универмага "Украина", одна из елок засияла яркими огоньками, ее украсили в новогодний наряд.

Елка светится оранжевыми огнями. Такая "подсветка" новогоднего дерева нравится горожанам, ведь это украшает одну из самых больших площадей Ужгорода.

Лучшая елка Закарпатья находится в цыганском лагере (ВИДЕО, ФОТО)

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.12.2016 (11:03) / Вежливые люди

Символично - новогодняя елка возле пепелища "Украины"

26.12.2016 (11:31) / Jr Rodriguez

Символично, вчера в гопоты фейерверк был возле отжатого Крыма.

26.12.2016 (11:39) / ВИЖУ

Это жалостливое скуление и повизгивание жалких хохлов по ушедшему крыму.

26.12.2016 (11:58) / Jr Rodriguez

Не не, вчера скуление было ватоботов и прочей рашкомелюзги