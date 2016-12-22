В Ужгороде возле "Украины" елку одели в праздничные гирлянды (ФОТО)

26.12.2016 (10:18)

В Ужгороде возле "Украины" засветилась елка

На площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде, возле универмага "Украина", одна из елок засияла яркими огоньками, ее украсили в новогодний наряд.

Елка светится оранжевыми огнями. Такая "подсветка" новогоднего дерева нравится горожанам, ведь это украшает одну из самых больших площадей Ужгорода.

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