Легендарный певец Джордж Майкл умер от сердечного приступа

26.12.2016 (10:41)

Джордж Майкл скоропостижно скончался на 54-м году жизни

В воскресенье в своем доме в Англии скоропостижно скончался певец и музыкант Джордж Майкл. Выдающиеся способности певца, автора песен и продюсера сделали его одним из самых успешных артистов мира.

Бог даровал ему великолепную внешность и хороший голос, а умение держаться на сцене сделало его любимым концертным исполнителем для нескольких поколений любителей популярной музыки.

Первого успеха он добился в составе группы Wham!, а сольная карьера принесла ему множество наград и сделала мультимиллионером.

Настоящее имя певца - Йоргос Кириакос Панайоту, Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.