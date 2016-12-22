Закарпатские пограничники обнаружили у иностранцев пистолет, патроны и холодное оружие (ФОТО)

26.12.2016 (11:04)

Закарпатские пограничники изъяли пистолет, патроны и холодное оружие

В пятницу, 23 декабря, пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда в автомобиле гражданина Словакии обнаружили газовый пистолет и патроны к нему, а вчера пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска «Вилок» обнаружили штык-нож, имеющий признаки холодного оружия у гражданина Германии.

В первом случае, 23-х летний словак, который двигался из Словакии в Украину легковым автомобилем «БМВ», для пересечения границы избрал полосу «зеленый коридор». Однако при осмотре автомобиля, у правоохранителей возникли подозрения. Как результат, в ходе углубленной проверки пограничники обнаружили газовый пистолет марки «EKOL T 29» и патроны к нему калибра 9 мм в количестве 7 штук. Оружие и патроны находились в отсеке для мелких вещей. Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие процессуальные документы.

Во втором случае провезти в Украину оружие пытался гражданин Германии. Мужчина прибыл в пункт пропуска легковым автомобилем марки «Фольксваген» и намеревался пересечь границу по полосе движения «зеленый коридор», но, учитывая анализ и оценку рисков, пограничниками было принято решение о выводе данного авто из общего потока для проведения углубленного осмотра. Во время совместного погранично-таможенного досмотра, в багажном отделении, среди личных вещей иностранца было обнаружено два ножа, один из которых имел признаки холодного оружия. В отношении гражданина был составлен протокол. Ножи изъяты в установленном порядке.

Полиция обнаружила и изъяла в Закарпатье огромное количество оружия (ФОТО)