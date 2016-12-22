ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В КОМПАНИИ ONUKA

26.12.2016 (14:11)

ONUKA - 14 февраля в Закарпатском драмтеатре

Такого вы еще точно не видели и не слышали! 14 февраля в Закарпатском драмтеатре состоится магическое сочетание шоу и музыки!

ONUKA - это совместный проект известного украинского саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова (The Maneken) и Наты Жижченко - экс-вокалистки Tomato Jaws и Kooqla. Первый сингл ONUKA вышел в 2013 году. Осенью 2014 вышел дебютный альбом проекта, включая хиты «Look», «When I Met You», «Time» и «Місто». Зимой 2016 ONUKA объявили о запуске собственного лейбла Vidlik, первым релизом которого стал одноименный 5-трековый EP.

Фирменное звучание проекта - это органический микс из электроники, актуальной поп-музыки и украинской этники.

ОФИЦИАЛЬНОЕ БИО

Ничто не случайно. Ряд событий идет рядом с идеями и смыслами, которые в нужный момент образуют удивительные комбинации. Так на свет рождается нечто целостное - мира и концепции, ширина и глубина которых растет и умножается. История ONUKA - яркий тому пример. Два талантливых музыканта - Евгений Филатов и Ната Жижченко - пришли к созданию совместного музыкального проекта с большим творческим багажом за плечами.

Женя - опытный саунд продюсер, идеолог и фронтмен The Maneken. Ната - экс-вокалистка дип-хаус трио Tomato Jaws и группы Kooqla. Вместе - крепкий творческий тандем, в котором Женя отвечает за передовое, актуальное звучание, а Нату можно назвать лицом и душой проекта. Собственно, «внучка» - это именно она. Любимая внучка своего дедушки - известного мастера - производителя народных инструментов. Самый ценный его подарок - свирель, сделанная своими руками - это своего рода символ проекта ONUKA и важный элемент многих композиций.

Творчество ONUKA - это мост между прошлым и будущим. Богатое наследие украинской этники в контексте стильной современной электроники приобретают вес, статус и благородство, присущие украинской музыкальной традиции. ONUKA первыми смогли донести это к широкой аудитории. Сделали это убедительно и со вкусом.

РЕЛИЗЫ

ONUKA - ONUKA LP (2014)

Дебютный альбом ONUKA стал одним из важнейших событий 2014 году на украинском музыкальной сцене. Релиз возглавил альбомный чарт iTunes и получил многочисленные положительные отзыві от зрителей и коллег по цеху. С выходом пластинки (релиз можно найти и на виниле) стало ясно, что ONUKA поставили новую планку для украинской музыки.

Идеолог проекта Ната Жижченко и саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken), добившись значительного успеха (каждый в своих проектах) на ниве создания дип-хауса, дискохаусу и электрофанк в рамках ONUKA решили все сделать иначе. Их территория - перекресток многих жанров. Красивые декорации с мечтательной электроникой, холодные нордические мелодии и утонченное цифровое диско. И, собственно, химия - она ​​здесь возникает на стыке всего передового современного и глубинного, корневого. На стыке модных аранжировок, сделанных по последнему писку моды и элементов украинской этники, которой Ната насыщенная с детства.

На выходе - альбом-эталон в условном жанре фолктроника. Глубокий и мистический «Time», трек-посвящение родному Киеву «Місто», стильные и подвижные «When I Met You» и «Look». Альбом «ONUKA» вверх набитый хитами. Это пластинка без слабых мест, содержит множество связей и параллелей, от группы The XX и Haelos к Ten Walls или SBTRKT. Отрадно, что эти параллели не заметны постороннему взгляду. «ONUKA» - при всем своем звуковом разнообразии, это не аттракцион для меломана, не праздник эклектики. Скорее всего, монолитный сплав. Релиз, который претендует на рождение совершенно новой музыкальной эстетики.

ONUKA - VIDLIK EP (2016)

Vidlik можно назвать своего рода сиквелом успешного дебютного альбома ONUKA. 5-трековый EP проекта, вышедший зимой 2016, развивает и дополняет идеи, заложенные Натой Жижченко и Евгением Филатовым на первой пластинке. Сингл «Other» сразу дает понять: симбиоз электроники и живых народных инструментов, которыми ONUKA удивили всех два года назад, здесь уже доведен до абсолюта. В голосе Нати больше чувственности и глубины. В аранжировках Жени слышать опыт и класс продюсера уровня Хенрика Шварца или, например, Дамиана Лазаруса. Самый его метод и качество саунда органично вписываются в общий европейский тренд - уже не один год передовая электроника активно впитывает в себя этническую музыку разных стран.

Дальше - больше. Сингл «Svitanok» - жизнеутверждающий поп-хит, в каждой ноте которого зимняя свежесть и лучи солнца. Примечательно, что в тексте песни использован фрагмент стихотворения киевского стрит-арт художника Ежи Конопье.

Монументальный «1986» в противовес ему пронзительный и трагический. Это история о трагедии на Чернобыльской АЭС. Интимная баллада, возложена на трип-хоп бит. Этаж музыки звучат архивные записи голосов диспетчеров, которые работали при взрыве атомного реактора. Одним из ликвидаторов последствий той аварии был отец Наты.

Наконец, «Vidlik». Самый неожиданный, смелый, экспериментальный трек проекта, который по иронии судьбы, стал его визитной карточкой. Упругий, напористый хаус-бит, басовый хук, что бьет в лоб, и животная энергия, которую высвобождает в каждом слушателю экзотический народный инструмент бык. По мотивам сингла вышел видеоклип, впечатляющий количеством визуальных образов и идей, за воплощение которых взялся талантливый украинский дизайнер и декоратор Леся Патока.

ШОУ

Живые шоу ONUKA - это тщательно продуманная программа по своей внутренней драматургией и особой атмосферой. Интимное переживание, в котором каждый слушатель остается наедине с музыкой артиста, и в то же время мощный напор, способный накрыть волной своей энергии тысячные площадки.

В концертном составе ONUKA восемь музыкантов: вокал, клавишные, ритм-секция и народные инструменты - два тромбоны, валторна, бандура, бугай.

Практически в каждом шоу ONUKA зрителей ждет множество неожиданных сюрпризов. Сама Ната играет некоторые партии на терменвоксе, использует уникальный MIDI-контроллер - перчатку Tornado; общую концепцию дополняет визуальный ряд. И, наконец, для выполнения отдельных треков на сцене иногда появляется Евгений Филатов (The Maneken).

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра, ежедневно с 12 до 18 часов. Справки и заказы по тел.: 0990291771