"Новая почта" начала доставлять посылки из Китая, в том числе с AliExpress

26.12.2016 (14:38)

"Новая почта" начала доставку товаров из китайских интернет-магазинов

«Новая почта» начала предоставлять услуги экспресс-доставки в Украину посылок из китайских интернет-магазинов. На данный момент в перечне магазинов топ-10 популярных онлайн-площадок, среди которых AliExpress.

Партнером компании для доставки посылок из крупнейшего в Китае онлайн-магазина AliExpress выступает перевозчик SF Express, с которым «Нова пошта» работает по договору о сотрудничестве.

Доставка осуществляется за счет отправителя (продавца). Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа.

Цепочка доставки выглядит так: SF Express отвечает за прием посылок со склада интернет-магазина в Китае, их обработку, экспортное таможенное оформление и авиаперевозку в Украину, где за прием и доставку получателю отвечает "Новая почта". При этом выбор интернет-магазином компании-перевозчика, в данном случае SF Express, основывается на его рейтинге и показателях скорости доставки.

Согласно действующему законодательству, после прибытия в Украину все грузы проходят входной контроль инспекторами Таможенной службы.

В планах компании в 2017 году перевезти из Китая в Украину более 2 млн отправлений.

В Закарпатье грузовик "Новой почты" поймали на нарушении (ФОТО)