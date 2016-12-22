Украинец на угнаном в Германии "BMW X6" пытался "проскочить" в Закарпатье (ФОТО)

26.12.2016 (15:13)

Угнанный в Германии "BMW X6" пытались ввезти в Закарпатье

В минувшее воскресенье, 25 декабря через КПП "Берегшурань-Астей" украинец за рулем автомобиля "BMW X6" белого цвета намеревался заеxать на территорию Украины, однако венгерские пограничники не позволили.

Во время контрольного осмотра венгерской пограничной полицией и привлечения Шенгенской информационной системы оказалось, что эту дорогую машину разыскивают в Германии как похищенную.

Поэтому водителя, 33-летнего гражданина Украины задержаны и доставлены в полицейский участок в Вашарошнамень, транспортное средство стоимостью более $ 100 000 изъято.

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