На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попали туристы из Буковеля, есть жертвы

26.12.2016 (15:27)

На трассе "Киев-Чоп" перевернулся микроавтобус с туристами

На автодороге "Киев-Чоп водитель" водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще шестеро пассажиров пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

ДТП произошло около 3.55 возле села Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы.

Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка, еще шестеро пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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