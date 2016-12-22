Пенсионерам уже выплачивают деньги за январь 2017 года

26.12.2016 (16:43)

Пенсионеры уже получают деньги за январь 2017 года

Пенсионный фонд начал выплату пенсий за январь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В правительстве напомнили, что в основном пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число. Но с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 Кабмин принял решение выплатить частично пенсии за январь в декабре 2016 года.

"Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 миллиарда гривен, что составляет почти 9% месячной потребности", - говорится в заметке.

Что ждет украинских пенсионеров в 2017 году?