Пенсионерам уже выплачивают деньги за январь 2017 года

|Пенсионеры уже получают деньги за январь 2017 года
Пенсионный фонд начал выплату пенсий за январь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
В правительстве напомнили, что в основном пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число. Но с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 Кабмин принял решение выплатить частично пенсии за январь в декабре 2016 года.
"Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 миллиарда гривен, что составляет почти 9% месячной потребности", - говорится в заметке.
Что ждет украинских пенсионеров в 2017 году?
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