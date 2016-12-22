Янукович поселился в "мини Межигорье" на охраняемой территории в Сочи (ФОТО)

26.12.2016 (17:46)

Янукович живет в имении без адреса в Сочи

По информации СМИ, экс-президент беглый Виктор Янукович живет в Сочи в престижном районе на территории лесничества.

Имение, в котором проживает Янукович адреса нет, но в кадастровой карте указано, что стоит он в Мацестинському лесничестве. Общая площадь новых угодий бывшего президента составляет не менее полгектара земли. Территория его участка имеет статус "территорий и объектов, особо охраняемых", а целевое назначение - для обустройства и эксплуатации пансионата семейного типа.

Место, по сочинскими меркам, считается очень престижным. Участок расположен на юго-восточном склоне горы Благодать, а с позвоночника горы открывается вид на горизонт Черного моря, горы Красной поляны, Мацесту, заснеженные скалы Главного Кавказского хребта и массив знаменитой горы Ахун.

Жители домов №8 и №10 на улице Есауленко жалуются на нового соседа. По их словам, из-за Виктора Януковича в соседних домах исчезает вода, им приходится по несколько дней сидеть без воды.

Сейчас территория со всех сторон укреплена бетонными плитами. Судя по фото, деревянный дом с зеленой крышей на склоне очень напоминает миниатюрное Межигорье. Со всех сторон участок рядом обсаженная кипарисами и вечнозелеными кустарниками, скрывающие двор от посторонних глаз. На территории есть бассейн и баня.

Кстати, ремонт в имении делали мастера из Донецка.

По словам Виталия Минакова, Янукович приставил к себе как украинский охрану, так и сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

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