Нашлись хозяева собак, которые 2 дня спасали друг друга на рельсах в Закарпатье (ФОТО)

26.12.2016 (18:53)

Нашлись хозяева собак, которые двое суток находились на ж/д путях в Закарпатье

Судьба двух собак, которых волонтеры обнаружили на железнодорожных путях недалеко от Ужгорода, взволновала многих украинцев.

Пока собаки находились в ужгородском приюте для животных на передержке, пользователи Фейсбука разыскивали владельцев этой парочки. И хозяева почти сразу же откликнулись. Ими оказались супруги Иштван и Клара из поселка Цегловка в Закарпатье. Они-то и рассказали, что Люси и Панда (клички псов) живут в их усадьбе уже несколько лет, преданы друг другу со щенячьего возраста.

- Днем находятся на привязи, а ночью свободно бегают по двору, - утверждают Иштван и Клара.

Но пару дней назад кто-то из домашних неплотно прикрыл ворота на территорию усадьбы, и собаки сбежали. Супруги сначала разыскивали своих питомцев по всему селу, а потом услышали о гавкающих Ромео и Джульетте на железнодорожных путях. Сразу же поняли – это их Люси и Панда. И отправились за ними в приют для животных.

Собаки узнали хозяев, приветливо залаяли и замахали хвостами. Супруги поблагодарили волонтеров и зоозащитников за помощь, и забрали питомцев домой.

Напомним, Необычная история произошла близ села Тыйглаш Ужгородского района. Два дня подряд пес оберегал и защищал свою травмированную поездом подругу на железнодорожных путях (ФОТО) Во время движения поездов пес прижимався к собаке и поезд проезжал над ними.