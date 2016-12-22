Барак Обама поделился планами на будущее

26.12.2016 (19:18)

Президент США объяснил причину поражения Клинтон на выборах

Президент США объяснил причину поражения Клинтон на выборах.

После ухода со своего поста президент США Барак Обама займется написанием книги и самоанализом.

Об этом уходящий американский лидер рассказал в интервью CNN.

"Мне надо будет слегка приумолкнуть. Я не имею в виду политику, я имею в виду внутреннее самоощущение, мне надо найти внутренний баланс и проанализировать все, что случилось", - пояснил он, заявив, что только после этого он сможет принимать верные решения.

Обама рассказал, что сосредоточится на подготовке новых лидеров демократических убеждений - журналистов, политиков и социальных активистов, которые смогут нести прогрессивные идеи в массы. При этом он намерен комментировать важные политические новости и инициативы своего преемника, республиканца Дональда Трампа.

Американский лидер также сообщил, что демократ Хиллари Клинтон проиграла выборы из-за того, что игнорировала целые группы населения, и наиболее экономически неблагополучные слои американского общества не вняли ее посылу.

Барак Обама возглавляет США с 2008 года. 20 января, после инаугурации Трампа, он покинет свой пост.

Трамп после инаугурации отменит больше половины указов Обамы