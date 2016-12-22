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Барак Обама поделился планами на будущее

26.12.2016 (19:18)
Президент США объяснил причину поражения Клинтон на выборах
Президент США объяснил причину поражения Клинтон на выборах

Президент США объяснил причину поражения Клинтон на выборах.

После ухода со своего поста президент США Барак Обама займется написанием книги и самоанализом.

Об этом уходящий американский лидер рассказал в интервью CNN.

"Мне надо будет слегка приумолкнуть. Я не имею в виду политику, я имею в виду внутреннее самоощущение, мне надо найти внутренний баланс и проанализировать все, что случилось", - пояснил он, заявив, что только после этого он сможет принимать верные решения.

Обама рассказал, что сосредоточится на подготовке новых лидеров демократических убеждений - журналистов, политиков и социальных активистов, которые смогут нести прогрессивные идеи в массы. При этом он намерен комментировать важные политические новости и инициативы своего преемника, республиканца Дональда Трампа.

Американский лидер также сообщил, что демократ Хиллари Клинтон проиграла выборы из-за того, что игнорировала целые группы населения, и наиболее экономически неблагополучные слои американского общества не вняли ее посылу.

Барак Обама возглавляет США с 2008 года. 20 января, после инаугурации Трампа, он покинет свой пост.

Трамп после инаугурации отменит больше половины указов Обамы


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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