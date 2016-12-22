В Германии огромный переполох вызвала бомба времен Второй мировой войны (ВИДЕО)

26.12.2016 (19:25)

Данная авиабомба весила 1,8 тонны

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После проведенной эвакуации более полусотни тысяч человек была обезврежена бомба весом почти 2 тонны. В сети появились фотографииогромной авиабомбы времен Второй мировой войны, которую обнаружили в немецком городе Аугсбург.Данная авиабомба весила 1,8 тонны. Предполагается, что она была сброшена на Аугсбург в 1944 году. Боеприпас принадлежал вооруженным силам Великобритании.Для проведения операции по обезвреживанию авиабомбы вывезли на безопасное расстояние 50 тыс. человек из Аугсбурга, общее население которого составляет более 270 тыс. человек. Настолько масштабная эвакуация людей из города проводилась впервые.Фото бомбы размещены в видеоролике, который опубликован на YouTube.