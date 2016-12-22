Захарченко и Плотницкий передадут Надежде Савченко двух пленных

26.12.2016 (21:01)

Надежда Савченко

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в совместном заявлении главарей боевиков.

Сообщая о своем решении они заступились за Савченко, которая якобы попала под "яростную критику официальных киевских властей".

"За публичными обвинениями и репрессиями скрываются лишь очевидная беспомощность и недееспособность президента Украины и его окружения, не желающих выполнять свои обязательства в рамках Минского процесса", - заявили боевики.

"Новейшая история показывает, что у украинских женщин зачастую лучше получается решать политические и экономические проблемы, а порой – и управлять страной", - также заявили боевики.

Сестра Савченко Вера в комментарии "Українським новинам" подтвердила передачу. "Я вам подтверждаю (передачу)", - сказала Вера.