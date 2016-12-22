Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 27 декабря

27.12.2016 (06:20)

В Ужгороде будет облачно весь день, ночью пройдет мелкий снег

В Закарпатской области облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождя.

Местами: туман, гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, в горах местами до 8 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла, на высокогорье до 6 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода продержится весь день. Ночью пройдет мелкий снег, который к утру закончится. Вечером ожидается дождь со снегом.. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:20

Закат 16:43

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 27 декабря:

МАКС: 7.4° (1983)

МИН: -17.9° (1986)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.