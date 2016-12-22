Курс валют на 27 декабря (+ новости экономики)

27.12.2016 (08:59)

Курс валют в банках Ужгорода на 27 декабря

Курс доллара в Украине вернулся к росту, официальная стоимость американской валюты подскочила на десять копеек.

На сегодня, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,36 грн;

1 евро – 27,54 грн;

10 российских рублей – 4,32 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 10 копеек. С четверга прошлой недели курс непрерывно падал, однако теперь возобновил рост.

Евро вырос на 9 копеек. Российский рубль "поправился" на копейку.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что расходы на оборону составляют 5,2 процента от ВВП. Кроме того, по словам Порошенко, в бюджете 2017 года заложены "беспрецедентные расходы" и на дорожное строительство.

Президент также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" по увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".