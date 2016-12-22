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Под Ужгородом маршрутка сломав отбойник едва не упала с моста (ВИДЕО)

27.12.2016 (10:02)
ДТП возле Ужгорода: Маршрутка чуть не упала с моста
ДТП возле Ужгорода: Маршрутка чуть не упала с моста
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на мосту между селами Минай и Розовка в пригороде Ужгорода. В результате аварии маршрутка пробила отбойник и чуть не упала с моста.
Как сообщает очевидец происшествия, движение на участке частично ограничено, возникли заторы.
Очевидно, ДТП произошло из-за плохого состояния дорог в связи с погодными условиями.
Что стало причиной ДТП, будут выяснять закарпатские правоохранители.
Подробности ДТП смотрите на видко:



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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