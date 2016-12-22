Под Ужгородом маршрутка сломав отбойник едва не упала с моста (ВИДЕО)

27.12.2016 (10:02)

ДТП возле Ужгорода: Маршрутка чуть не упала с моста

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на мосту между селами Минай и Розовка в пригороде Ужгорода. В результате аварии маршрутка пробила отбойник и чуть не упала с моста.Как сообщает очевидец происшествия, движение на участке частично ограничено, возникли заторы.Очевидно, ДТП произошло из-за плохого состояния дорог в связи с погодными условиями.Что стало причиной ДТП, будут выяснять закарпатские правоохранители.Подробности ДТП смотрите на видко: