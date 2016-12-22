На площади Петефи в Ужгороде украсили новогоднюю елку (ФОТО)

27.12.2016 (10:16)

В Ужгороде на площади Петефи засияла новогодняя елка

Еще одна новогодняя елка появилась в Ужгороде и дарит праздничное настроение горожанам и гостям города. Зеленую красавицу украсили гирляндами на площади Петефи.

Об этом сообщает туризмовед Александр Коваль.

"Когда-то в будущем главная елка города Ужгород будет на площади Петефи. И мы откажемся от расходов на вырубку 2-х елок, их транспортировку и демонтажа. На сегодня ей еще надо немного подрасти, но она уже идеальна, а еще здесь будет Рождественская ярмарка и много мероприятий", - отмечает эксперт по туризму.

На площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде, возле универмага "Украина", елку одели в праздничные гирлянды (ФОТО)