Житель Закарпатья пытался зарезать родную мать (ФОТО)

27.12.2016 (10:50)

Закарпатец едва не зарезал свою мать

Вечером 26 декабря в Иршавскую полицию поступило сообщение из села Ильница о том, что местный житель во время семейной ссоры нанес ножевые ранения своей матери.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования районной полиции.

Как установили правоохранители, 26-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял дома ссору со своей 45-летней мамой. Далее схватил нож и нанес им многочисленные удары по родному человеку. Лезвие повредило шейную артерию и пальцы на руке женщины (очевидно, она пыталась выхватить нож).

Группа быстрого реагирования, которая первой прибыла на вызов, задержала горе-сына. Женщину доставили в Иршавскую больницу. К счастью, ее жизни уже ничего не угрожает.

По данному факту полиция начала уголовное производство, событие квалифицируется как покушение на убийство. Фигуранта дела задержаны в порядке ст.208 УПК и помещен в изолятор временного содержания.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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