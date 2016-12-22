Савченко во Львове презентовала свою общественную платформу "РУНА"

27.12.2016 (11:37)

"РУНА" Савченко - это не политический проект

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА". Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия - это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу "РУНА", - заявила Савченко.

"Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", - пояснила депутат.

По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.

"Я когда-то говорила, что является эволюционно-революционный путь. У нас происходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизни. Только после каждого Майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Если мы сейчас понимаем, что мы не можем сносить то голову пока у нас нет выписанного того, что мы вместо этого поставим, то нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине", - отметила Савченко.

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