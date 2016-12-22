Неугомонный нелегал: Закарпатские пограничники уже в третий раз задержали иранца

27.12.2016 (11:50)

Закарпатские пограничники третий раз задержали иранца гуляющего вблизи границы

Вчера пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда неподалеку от украинско-словацкой границы задержали нарушителя за попытку незаконного пересечения государственной границы.

О том, что неподалеку от госграницы, в районе ужгородского аэропорта, появился чужак, правоохранителям сообщили местные жители. С целью проверки полученной информации пограничники сразу начали поисковые мероприятия. Вскоре, на расстоянии около 1000 м от линии границы, незнакомец был задержан.

Мужчина документов при себе не имел, однако назвался гражданином Ирана 1959 года. От любых других объяснений он отказался. Кроме того, позже, в ходе проверки было установлено, что на Закарпатье этого гражданина пограничники задерживают уже третий раз.

С целью установления обстоятельств правонарушения гражданина доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

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