На ужгородском кладбище мест хватит только до весны (ВИДЕО)

|На ужгородском кладбище заканчиваются места
На 97% заполнено единственное действующее ужгородское кладбище в Барвинке. В прошлом году коммунальщики использовали на кладбище последний гектар земли.
Использовали уже все возможные прилегающие территории, больше говорят, расширяться некуда. С начала года здесь похоронили около 900-т человек. Половина из них - это подзахоронение в семейные могилы.
Стена для урн с прахом, при центральном входе кладбища за 30-ть лет не использовалась ни разу - кремация в Закарпатье совсем не популярна.
Проблема обостряется с каждым месяцем, участков для новых могил хватит только до весны.
Ужгородцев предупредили по-хорошему: мест на кладбище больше нет! (ВИДЕО)
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К заголовку осталось добавить "Поспешите!"
Государство приложило все усилия ... а люди все отнекиваются...