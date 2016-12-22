На ужгородском кладбище мест хватит только до весны (ВИДЕО)

27.12.2016 (12:07)

На ужгородском кладбище заканчиваются места

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На 97% заполнено единственное действующее ужгородское кладбище в Барвинке. В прошлом году коммунальщики использовали на кладбище последний гектар земли.Использовали уже все возможные прилегающие территории, больше говорят, расширяться некуда. С начала года здесь похоронили около 900-т человек. Половина из них - это подзахоронение в семейные могилы.Стена для урн с прахом, при центральном входе кладбища за 30-ть лет не использовалась ни разу - кремация в Закарпатье совсем не популярна.Проблема обостряется с каждым месяцем, участков для новых могил хватит только до весны.