Прокуратура взялась за незаконное расходование бюджетных средств мэрией Мукачево

27.12.2016 (13:49)

Мукачевская мэрия незаконно расходовала бюджетные средства

Ревизия Госфининспекции обнаружила в управлении труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Мукачевского городского совета нарушения на сумму более 700 тыс. грн, прокуратура осуществляет досудебное расследование.

Об этом докладывает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Мукачевской местной прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту служебной халатности в действиях работников управления труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Мукачевского городского совета по ч.2 ст. 367 УК Украины.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Мукачевской местной прокуратуры Роман Романик, работниками Госфининспекции проведена ревизия отдельных вопросов использования средств, выделенных из Государственного бюджета, а также законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи, льгот, субсидий и других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местного бюджетов в управлении труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Мукачевского городского совета за период с 01.01.2014 по 30.06.2016.

Согласно акту ревизии, выявлено финансовых нарушений на общую сумму свыше 700 тыс. грн, в том числе более 400 тыс грн. - незаконное расходование бюджетных средств.

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