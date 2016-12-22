В Закарпатье по сниженным ставкам акциза растаможено 670 автомобилей

27.12.2016 (14:48)

Закарпатцы пригоняют из ЕС в основном Фольксвагены и Шкоды

За период действия Закона Украины №1389-VIII граждане ввезли и разместили в таможенный режим «импорт» 670 легковых автомобилей.

Об этом информируют специалисты Закарпатской таможни ГФС. Больше всего граждане предпочитают автомобилям среднего класса, а именно «VOLKSWAGEN» и «SKODA» 2011 - 2013 годов изготовления. Ориентировочная сумма налогов при таможенном оформлении таких автомобилей составляет от 50 до 100 тыс. грн.

Сейчас в зоне деятельности Закарпатской таможни ГФС, в бюджет от оформлений автомобилей по сниженным ставкам поступило 56800000 грн.

В ведомстве отмечают, что в среднем для того чтобы осуществить таможенное оформление авто, граждане тратят 2:00. Практически все автомобили, таможенное оформление которых произошло в зоне деятельности таможенного ведомства, происходят из Европейского Союза.

Напоминаем, согласно Закону №1389, временно, до 31 декабря 2018 установлены пониженные ставки акцизного налога на легковые автомобили бывшие в использовании.

При оформлении Свидетельство о регистрации транспортного средства, форма которого установлена ​​приложением 4 к Правилам таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, утвержденных приказом Государственной таможенной службы Украины от 17.11.2005 № 1118, должностным лицом органа доходов и сборов осуществляется соответствующая отметка об ограничении отчуждения транспортного средства в течение 365 дней со дня его регистрации в соответствии с Законом № 1389.

ГФС в Закарпатской области.

Как можно ездить на нерастаможенных авто не нарушая закон? (ВИДЕО)