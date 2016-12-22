В Закарпатье священник умеет ходить по воде (ФОТО)

|Закарпатский священник ходит по воде
Оказывается, Христос имеет своих последователей, которые ходят по воде сейчас, через 2000 лет. Как написано в свящнному Писании, кожой воздается по вере его. Поэтому, невозможного теоретически для человека нет.
Так же и в Межгорье, где по улицам райцентра невозможно ни пройти, ни проехать. Однако на работу добираться нужно.
Фотографию изобретательного священнослужителя обнародовали пользователи в соцсети Фейсбук, подписав ее:
"Когда немного подтопило, а службу отслужить надо))
Патрульным в Ужгороде пришлось надеть наручники на буйного священника (ВИДЕО)
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