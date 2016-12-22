В Закарпатье священник умеет ходить по воде (ФОТО)

27.12.2016 (15:43)

Закарпатский священник ходит по воде

Оказывается, Христос имеет своих последователей, которые ходят по воде сейчас, через 2000 лет. Как написано в свящнному Писании, кожой воздается по вере его. Поэтому, невозможного теоретически для человека нет.

Так же и в Межгорье, где по улицам райцентра невозможно ни пройти, ни проехать. Однако на работу добираться нужно.

Фотографию изобретательного священнослужителя обнародовали пользователи в соцсети Фейсбук, подписав ее:

"Когда немного подтопило, а службу отслужить надо))

Патрульным в Ужгороде пришлось надеть наручники на буйного священника (ВИДЕО)