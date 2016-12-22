Являются ли ли Дед Мороз и Снегурочка агентами Путина, soft power Кремля?

27.12.2016 (15:52)

Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации

Советник Петра Порошенко, известный политтехнолог и бывший пиарщик Юлии Тимошенко Олег Медведев колеблется в вопросе, насколько политкорректны в Украине Дед Мороз и Снегурочка.

"Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Являются ли они активной российской агентурой, soft power Кремля? Или это чуждое нам наследие угро-финского фольклора? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

А тут еще про взрыв свидомых пуканов и конечно про ЗРАДУ !