Кровавый пастор рассказал о войне с нечистой силой

27.12.2016 (15:59)

Кровавый пастор ждет провокаций "нечистой силы" на праздники в зоне АТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допускает возможность провокаций на Новогодние праздники со стороны российских боевиков, которых он назвал "нечистой силой".

Об этом он сказал после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии в Новых Петровцах на Киевщине.

"Нечистая сила именно на христианские праздники себя и проявляет. Именно с такой нечистой силой мы ведем войну, защищая нашу Украину. Я могу прогнозировать, что будут провокации. И всегда, вы сами можете проанализировать, события на фронте с начала 2014 года, - именно на христианские праздники они пытаются делать провокации, грязь, кровь", - сказал Александр Турчинов.

"Нечистая сила всегда обречена, и Нацгвардия, и ВСУ помогут очистить нашу страну", - выразил убеждение секретарь СНБО Украины.

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