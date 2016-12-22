Ужгород встречал 15 батальон слезами радости и с полицейским оркестром (ФОТО, ВИДЕО)

27.12.2016 (17:25)

В Ужгород вернулся с зоны АТО 15 отдельный батальон

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На Закарпатье сегодня праздник: домой, на ротацию, вернулся 15 отдельный батальон с местом дислокации в Ужгороде в составе 128 отдельной Закарпатской горно-пехотной бригады. Бойцы провели 10 месяцев на передовых позициях в зоне АТО.Сейчас они возвращаются на место постоянной дислокации.Поезд с Героями в Ужгороде сегодня встречали родные, близкие, волонтеры. Вместе со всеми ребят приветствовал и Ужгородский городской председатель Богдан Андриив.Богдан Евстафьевич обратился к бойцам со словами благодарности за их подвиг, мужество и силу, за то, что с честью и достоинством выполнили свой гражданский долг. Поздравил с новогодне-рождественскими праздниками, пожелал крепкого здоровья, мира и Божьей милости бойцам и их семьям.