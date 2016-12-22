Полиция в Мукачево задержала нелегалов благодаря пьяному перевозчику (ФОТО)

27.12.2016 (18:44)

В Мукачево задержали пьяного перевозчика с нелегалами

Ночью, около двух часов на улице Фурманова мукачевские патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД. Общаясь с водителем патрульные сразу заметили признаки алкогольного опьянения и с согласия водителя провели тест, который показал результат в 2.0 промилле.

В салоне авто патрульные сразу заметили двух несовершеннолетних парней, которые оказались гражданами Народной Республики Бангладеш.

Вероятно они намеревались незаконно пересечь границу государства, ведь не имели при себе никаких документов. Всех граждан полицейские доставили в Мукачевский отделения полиции для установления всех обстоятельств и сообщили соответствующие службы, а на водителя составили админматериалы.

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