АЗС преподнесли украинцам «подарок под елку»

27.12.2016 (19:07)

Цены на бензин и дизтопливо подскочили на 40-50 копеек

За последние три дня на украинских заправках подскочили цены на бензин и дизтопливо на 40-50 копеек.

Об этом пишет OilNews со ссылкой на "Консалтинговую группу "А-95".

По данным оперативного мониторинга рынка, в период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Стоимость всех топлив возросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 в мейджоров достигла 25,50 гривни за литр, ДТ - 22,50 гривны за литр.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" также повысила стоимость своего топлива на 0,5 гривны за литр. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" вырос до 22,65-22,70 гривны за литр, ДТ - до 20,50-20,55 гривны за литр.

Также стоимость горючего выросла в большинстве региональных АЗС.

Основной рост розничной цены горючего пришелся на первые две недели декабря, когда произошел основной скачок котировок нефти (+$50-55/т) и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 гривны за доллар.

В ноябре сильно подорожали большие партии для оптовиков: бензина на 1 600 гривен за тонну, ДТ - на 2 650 гривен за тонну.

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