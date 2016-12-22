Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 28 декабря

|В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег
В Закарпатской области облачная погода, временами снег, ночью и утром в горах местами сильный снег, метели.
На дорогах гололедица. Местами: туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 4 ° мороза - 1 ° тепла, в горах местами ночью 6-10 °, днем 5-8 ° мороза.
В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-1 ° мороза, днем 0-1 ° тепла.
Восход 08:21
Закат 16:44
Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег.
Температура за последние 130 лет 28 декабря:
МАКС: 7.5° (2005)
МИН: -21.8° (1996)
Народный прогноз погоды: 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.
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