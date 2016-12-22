Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 28 декабря

28.12.2016 (06:16)

В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег

В Закарпатской области облачная погода, временами снег, ночью и утром в горах местами сильный снег, метели.

На дорогах гололедица. Местами: туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 4 ° мороза - 1 ° тепла, в горах местами ночью 6-10 °, днем 5-8 ° мороза.

В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-1 ° мороза, днем 0-1 ° тепла.

Восход 08:21

Закат 16:44

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

В Ужгороде будет облачно, весь день будет идти мокрый снег.

Температура за последние 130 лет 28 декабря:

МАКС: 7.5° (2005)

МИН: -21.8° (1996)

Народный прогноз погоды: 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.