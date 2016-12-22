Cкала в австралийской пустыне превратилась в водопад (ВИДЕО)
28.12.2016 (06:36)
В Австралии скала Улуру превратилась в водопад
В Австралии скала Улуру превратилась в водопад.
Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.
В понедельник, 26 декабря, парк закрыли для посетителей, но несколько туристов успели сделать фотографии Улуру во время дождя.
Отметим, что Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.