Cкала в австралийской пустыне превратилась в водопад (ВИДЕО)

28.12.2016 (06:36)

В Австралии скала Улуру превратилась в водопад

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В Австралии скала Улуру превратилась в водопад. Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад. В понедельник, 26 декабря, парк закрыли для посетителей, но несколько туристов успели сделать фотографии Улуру во время дождя.Отметим, что Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.